Son günlerde trafikte artan araç yangınları dikkat çekerken, uzmanından yangınların önüne geçmek için neler yapılacağı konusunda uyarılar geldi. LPG sistemleri, elektrik arızaları ve araç içinde bırakılan yanıcı maddelerin ciddi risk oluşturduğunu belirten oto tamir ustası Oktay Kanat, "Araç bakımlarını aksatmamanın yanı sıra araçlarda çakmak veya deodorant gibi yanıcı maddelerin bırakılmaması gerekir. Bu tür yangınları önlemek için araç sahipleri yaz ve kış aylarına girerken araçlarının bakımlarını yaptırarak yangın riskini azaltabilir" dedi.

Son günlerde binek araç, otobüs ve minibüs yangınları vakalarının artması, hem vatandaşlara hem de çevreye zarar veriyor. Araç yangınlarında en sık görülen nedenlerinden biri elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangınlar. Bu tür yangınların önüne geçmenin yolu ise düzenli bakım ve kontrollerden geçtiğini vurgulayan oto tamir ustası Oktay Kanat, "Araç yangınlarını önlemek için arabanın periyodik bakımlarının düzenli yapılması gerekir. Eğer LPG’li ya da benzinli bir araca sahipseniz bakımı yapılmalı ve elektrik tesisatı kontrol edilmeli ve LPG boruları iki yılda bir değiştirilmeli. Ayrıca araç sahipleri genelde bir şey olmadığı sürece şarj dinamosuna baktırmıyorlar. Fakat şarj dinamosu kaynaklı çıkan yangıları da önlemek için bakımının düzenli yaptırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çakmak ve deodorant spreylerine dikkat edilmeli"

Yaz aylarında hava sıcaklığını artmasıyla birlikte araç yangınlarında da artış olduğunu belirten oto tamir ustası Kanat, sözlerini şöyle noktaladı:

"Araç yangınları genelde elektrik tesisatından kaynaklı oluyor. Elektrik şarj dinamosunun yüksek amperde şarj yapması, aküyü patlatıyor. Bu patlama da yangına sebebiyet veriyor. Ayrıca kış aylarında kedi veya fare gibi hayvanlar arabanın motor bölümüne girerek orada bulanan kabloları kemirebiliyor. Bu da elektrik devresinde kısa devre yaparak yangına sebep oluyor. Başka bir sebep ise havaların ısınması. Yaz aylarında hava sıcaklığı 25-30 derece ise arabanın iç sıcaklığı daha yüksek oluyor. Eğer arabanın içerisinde çakmak veya deodorant spreyleri varsa bunlar güneş ışığına maruz kalarak aşırı ısınıp araçta patlama ve yangına sebep verebiliyor. Bu yüzden araç sahipleri çakmak ve deodorantları araçta tutmamaya dikkat etmeli."