Sakarya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olarak aktığı bölgelerde sürücüler için tehdit oluşturan ağaçları budarken, yaptığı çevre düzenlemeleriyle şehir estetiğine katkı sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olarak aktığı bölgelerde sürücüler için tehdit oluşturan ağaçları budarken, yaptığı çevre düzenlemeleriyle şehir estetiğine katkı sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin işlek caddelerinde bulunan ağaçlar için mevsimsel budama çalışması başlattı. Sonbahar mevsimine girilmesiyle birlikte park ve caddelerde başlatılan budama çalışmaları, çevre güvenliği alınarak özel ekipmanlarla yapılıyor. Şehir estetiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla ağaçların sağlıklı gelişiminin yanı sıra düzensiz gelişimden kaynaklı çevre sorunlarının da önüne geçmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin doğasını koruduğumuz gibi, vatandaşın güvenliği için risk oluşturabilecek noktalarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede son işlemlerimizi Adapazarı Çevre Yolu’nda gerçekleştirdik. Araç trafiği için risk oluşturan ağaçların budama işlemleri mevsim geçişi süresince devam edecek” denildi.