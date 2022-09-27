Adıyaman’da S,M, H ve T plakalı araç sürücülerine belediye konferans salonunda eğitim verildi. Trafik Zabıta Amiri Yakup Erdoğan, Trafik Polisi Cevdet Orhun, Jandarma Astsubay Muharrem Doğdu tarafından verilen eğitimde sürücülerin trafikte uymaları gereken kurallar, öğrenci taşıma esnasında uymaları gereken kurallar ve trafik kazaları hakkında eğitim verildi.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ortaklaşa bir program düzenledi.

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