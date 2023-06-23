Kurban Bayramı tatili ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanmaya başlarken Aydın’da trafik ekipleri karayolları üzerinde yaptıkları denetimlerde sürücülere bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Bayram süresince 71 ekip, 347 personel ile gece ve gündüz aktif bir şekilde sahada olacak olan trafik ekiplerinin denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.

Her yıl ülke genelinde trafik kazaları sonucunda birçok vatandaş yaralanmakta yada hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaş ise hayatını engelli olarak devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Emniyet kemeri kullanılmasının da bir kaza anında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı tespit edildi. Meydana gelen can kayıplarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Bu yolda Sana Çok Güveniyoruz’ mottosu ile gerçekleştirilen kampanya ile toplum içerinde trafik konusunda farkındalık sağlayarak trafik bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine seyahat ederken, trafik ekipleri de yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA operatörleri tarafından Aydın - Muğla Karayolu üzerinde ’şeker’ tadında drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik polisleri sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konularda uyarılarda bulunan ekipler, araç içerisinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük verdi.

Ekiplerin denetimlerine takılan bazı sürücüler ise ceza yiyeceklerini zannederken, polisler bayram şekeri sürprizi ile karşılaşınca şaşırdı. Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, duyarlılıkları dolayısıyla trafik ekiplerine teşekkür ederek herkese iyi bayramlar diledi.

"Bayramda 71 ekip 347 personel 7/24 görev yapacak"

Aydın Bölge Trafik Şube Müdürü Erol Evcil bayram süresince trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtirken, "Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri olarak bu bayram tatili süresince 71 ekip, 347 personel ile gece ve gündüz aktif bir şekilde sahada olacağız. Bu süre içerisinde rutin denetimlerine ilave olarak havadan drone denetimlerimiz ve Havacılık Daire Başkanlığımızın da desteği ile helikopter ile denetimler yapılacak. Ayrıca Aydın-İzmir Otoyolu’nda hız koridoru uygulaması ve bununla birlikte normal devlet karayollarındaki PTS-EDS Hız Koridoru uygulamalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konuda hem bilgili olmasını, hem de belirtilen hız limitlerine uymalarını kendilerinden rica ediyoruz. Bayram süresince vatandaşlarımızdan hız kurallarına uymaları ile birlikte, emniyet kemeri takmalarını ve motosiklet kullanıcılarımızın da koruyucu kask tertibatını muhakkak kullanmalarını istiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü olarak bayram süresince sahada olacağız. Amacımız vatandaşlarımızı bu süre içerisinde cezalandırmak değil; denetim ve bilgilendirme ağırlıklı faaliyet gerçekleştirmektir. Tüm yol kullanıcılarına, vatandaşlara hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.