Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü sulama kanalına düştü, 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi kanalboyu mevkiinde A.K. yönetimindeki 33 AKB 939 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına ters düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yaralılar araçtan çıkarıldı. Olayda sürücü A.K. ile araç içerisinde bulunan K.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.