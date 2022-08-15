Kazada 48 ACA 769 plakalı araç sürücüsü Felemez Avcı, Selin Ceylan ve Yezra Öztürk hafif yaralandı.

Gökova-Köyceğiz karayolu Karabörtlen Mahallesi ışıklı kavşakta meydana gelen kazada önde seyreden 48 ACA 769 plakalı araç su tahliye kanalına uçarak ters döndü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ambulans ve Gökova Trafik İstasyon ekipleri sevk edildi.

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Mücahit Seleme Öztürk yönetimindeki DL 512 TC yabancı plakalı araç seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu önünde seyreden Felemez Avcı yönetimindeki 48 ACA 769 plakalı aracı arkadan çarptı.

Gökova-Köyceğiz karayolu Karabörtlen ışıklı kavşakta iki aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı.

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