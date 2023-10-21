Malatya’da havaların soğumaya başlaması ile birlikte araç sürücüleri sanayinin yolunu tutmaya başladı. Araçların kışlık bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten tamirciler, küçük bakımların ihmali ile büyük masrafların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Malatya’da havaların soğumaya başlaması ile araç sürücüleri, kışlık bakım için sanayinin yolunu tutmaya başladı. Oto tamircileri, kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin kışın oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Malatya’da Eski Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 34 yıldır oto tamirciliği yapan Aziz Berk, kışlık bakımların her araç sürücüsünün yapması gerektiğini ifade ederek, yapılan bakımlar hakkında bilgi verdi. Berk, “Kış mevsimi gelmeden sürücülerin araçlarının fren balatlarına baktırmaları lazım, masörler iyi değilse değiştirmeleri lazım. Çünkü masörlerin esnemesi lazım. Bunun yanında araçların ön düzen bakımının yapılması lazım. Sürücülerimizi uyarıyorum. Yine kış lastiğinin takılması lazım, kaloriferlerin elden geçirilmesi lazım. Yani genel olarak araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatı, silecekleri, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Avrupa dediğimiz araçlarda ise sadece antifriz değişimi, yağ bakımı, yağ filtresi bakımı, hava filtresi ve klima bakımı gibi bakımlar yapıyoruz. Yapılmadığı zaman bunlar sürücünün aleyhine olur. Mesela kışın fren tutmaz araç kayar, bir yere vurur ve bu gider sürücünün cebinden kat kat çıkar” şeklinde konuştu.

Araç sürücüsü Mustafa Ayten ise, “Kışlık bakımları aksatmıyoruz. Kış mevsimde bakımların yapılması çok önemli. Diğer sürücülere tavsiyem kışlık bakımları mutlaka yaptırmalarıdır" dedi.