Malatya’da havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları sürücülere kışlık bakım yapmaları konusunda uyarıda bulunarak yanlış antifriz tercihinin araçlara ciddi zarar verebileceğini söyledi.

Malatya’da havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları sürücülere kışlık bakım yapmaları konusunda uyarıda bulunarak yanlış antifriz tercihinin araçlara ciddi zarar verebileceğini söyledi.

Otomobil tamir ustaları, kış gelmeden araçlara bakım yaptırmanın önemine dikkat çekerek yanlış antifriz tercihinin ağır faturalara sebebiyet verebileceğini belirtti.

Kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunan oto tamir ustaları özellikle antifriz tercihine dikkat edilmesi hususunda uyardı.

“Ucuz antifrizler araçlara ciddi zarar verir”

Piyasada antifriz adı altında satışa sunulan çok sayıda korsan ürünün bulunduğuna dikkat çekerek ucuz ürünlerin sağlıklı olmadığını kaydeden oto tamir ustası Serkan Cansap, “Kış mevsimi yaklaşıyor. Bu çerçevede araç sahipleri için antifriz kullanımının önemi artıyor. Ucuz kalitesi düşük antifrizler aracın üst kapağı dahil bir çok bölgesine zarar vermektedir. Bu tarz arızalarla çok sık karşılaşıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum, kimi müşterilerimiz dizel araçlarına mavi antifriz bırakıyor. Kırmızı antifrizleri dizel maviler ise benzinli araçlar için daha doğru bir tercih olacaktır buna dikkat etmek lazım” dedi.

“Zamanında bakım büyük masrafların önüne geçecektir”

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücülerin mutlaka araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları gerektiğini aktaran oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş ise “Yaklaşan kış mevsimi öncesinde araçların kışlık bakımı için müşterilerimizi servilere davet ediyoruz. Müşterilerimize yaz boyunca deforme olan bazı parçaların onarımının yanı sıra antifriz ile diğer eksiklerinin giderilmesi ifade ederek, bunun çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Aksi taktirde motor onarımına kadar gidebilecek zararlarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarında bulunarak gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” diye konuştu.