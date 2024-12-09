Konya’nın Akşehir ilçesindeki aracın motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Yarenler Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın motor kısmına kedi yavrusunun sıkıştığını gören sürücü, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Akşehir İtfaiyesi ekiplerinin uğraşları sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedinin yara almadan kurtarıldığı olaydan sonra kedi olay yerinden hızlıca uzaklaştı.