Adana’da iki kişinin park halinde bulunan araçların lastiklerini patlattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 34 aracın lastiğini patlatan şahıslar Yüreğir polisi tarafından yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tahkikata başladı. Yapılan kamera çalışmaları neticesinde 2 şüpheli de yakalandı.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: iha