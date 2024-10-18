Adana’da araç lastiği satışı yapılan işyerinde vitrinlerdeki lastiklerin içine zulalanmış ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mahfesığmaz Mahallesinde Mehmet K.’ya ait lastik satışı yapılan işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.

İşyerine operasyon düzenleyen polis, vitrindeki lastiklerin içerisine zulalanmış vaziyette ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 mermi ele geçirdi. İşyeri sahibi Mehmet K. gözaltına alındı.