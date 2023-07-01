Kurban Bayramı tatilinin son gününde Muğla’ya araçları ile tatile gelen vatandaşların dönüş çilesi başladı.

Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Datça ve Ula’da tatillerini geçiren vatandaşların dönüşleri başladı. Dönüş yolunda Gökova kavşağında başlayan araç yoğunluğu, 50 kilometre devam ederek Yatağan ilçesine kadar devam etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Araçları ile tatile gelen vatandaşlar dönüş yolunda sıkışıklığa neden olmamak için sabah erken saatlerde dönüş hazırlığına başladı. Datça ve Marmaris istikametinden gelen araçlar ile Fethiye istikametinden gelen araçların birleşme noktası Gökova kavşağından itibaren sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri Ula Kızılağaç, Ula, Menteşe Gülağzı, Otogar, Akçaova, Bayır, Yatağan Bozarmut ve Sanayi kavşaklarında trafik ışıklarını devre dışı bırakarak trafik akışını manuel olarak yönlendirdi. Şehir içi trafik kipleri de Aydın-Denizli yol ayrımındaki akıllı kavşakta trafik akışı trafik ekipleri tarafından yönlendirildi.

600 bin araç giriş yaptı

Muğla’ya Kurban Bayramı tatili için diğer illerden İzmir istikametinden Milas ve Yatağan, Aydın ve Denizli istikametinden Menteşe’ye ve Seydikemer ilçesine de Antalya istikametinden yaklaşık 600 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi. Karayolları tarafından Kurban Bayramı sonrası 9 günlük bayram tatilinde giriş yapan araç sayısının açıklanması bekleniyor.