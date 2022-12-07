Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kullanıcılara araç kiralamada nelere dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Birçok kişi tatil ve iş seyahatlerinde araç kiralama ihtiyacı duyabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kullanıcılara araç kiralamada nelere dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Araç kiralama firmalarının günden güne sayısı artmasıyla birlikte kullanıcılarda ‘araç kiralarken nelere dikkat edilmeli’ konusu kafalarda soru işareti uyandırıyor. Uzmanlar, araba kiralama hizmetinden faydalanmadan önce dikkat edilecek bazı maddelerle birlikte keyifli bir seyahatin sorunsuz geçirilebileceğini söyledi.

Diyarbakır’da 10 yılı aşkın rent a car işletmecisi olan Yakup Yolcu, araç kiralamak isteyen kullanıcılara aracı kiralamadan önce iş yerine gidip işletmecinin güvenini kazanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

“Boş senede kesinlikle imza atmayın”

Müşterinin sözleşme ve senedi imzalamadan önce okuması gerektiğine vurgu yapan Yolcu, “Araç kiralamada müşteriden ilk önce sözleşme istenir. O sözleşme içerisindeki maddeleri mutlaka okuyun. Maddelerde aracın kaskosu ve sigortası yok ibaresi olursa ve siz buna imza atarsanız baştan tehlikeyi kabul etmiş olursunuz. Sözleşmeye dayanarak müşteriye senet imzalatılırsa kasko muafiyetine dayanarak senede o fiyatı doldurtup öyle imzalayın. Bu çok önemli bir konu. Gerçekten bu husus hayat kurtarır. Sözleşmenin bir adet fotokopisini müşteri kendi yanında bulundurmalı. Neye imza atıldığı bilinmeli. Fiyatı yazılmayan ve boş senede kesinlikle imza atmayın. Sözleşmenin altına imza atıldıktan sonra o araç ile ilgili herhangi bir problemde müşteri her türlü bunu karşılamak zorundadır” dedi.

“Araç lastiklerinde dişler silinmişse kiralamayın”

Kiralanan araçta ilk bir saatin önemine değinen Yolcu, “Aracı teslim aldığınızda sözleşmede dediğim gibi ‘araç fonksiyonları tamamen çalışır halde müşteriye teslim edilmiştir’ diye madde geçer. Bu maddeyi gördükten hemen sonra ilk önce aracın kaportasını kontrol etmeliyiz. Sonra lastiklerini incelemeliyiz. En önemli hususlardan biridir lastikler. Lastiklerin dişleri eğer silinmişse o aracı kesinlikle kiralamayın. Şart koyulup o lastikler değiştirilmeli. Araç kiralamada ilk bir saat çok önemlidir. Araç içerisinde yanan bir ışık, verilen herhangi bir arıza lambası, balata kokusu, aracın sağa sola çekilmesi ve direksiyonlarda titreme varsa direkt rent a car ile iletişime geçilmeli” ifadelerine yer verdi.

“Yaşanabilecek maddi hasarlı kazada ek araç isteyebilirsiniz”

İşi olan müşterinin mağdur edilmemesi için olması ihtimal bir kazada yeni sözleşmenin imzalatılmasıyla birlikte yeni aracın tahsil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yolcu, “Müşteri kaza yaptıktan sonra işi yarıda kalırsa rent a carı arayıp ‘ben kaza yaptım, yeni bir araç getirin işimi bitirmem lazım’ deme hakkı bulunmaktadır. Müşterinin kaza yaptığı aracı alıp arızası ile biz ilgileniyoruz. Yeni aracı da tekrar bir sözleşme imzalatıp teslim ediyoruz. Bu durumda müşteri kesinlikle mağdur olmuyor. Mağdur eden firmalarla da çalışmamalı” diye konuştu.