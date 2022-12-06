Uşak’ın Sivaslı ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayın şüpheli zanlısı çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayın şüpheli zanlısı çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivaslı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde otomobille seyir halinde olan E.A. (54) ile oğlu E.A. (28) silahlı saldırıya uğradı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan baba E.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Z.Ö.,(68) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.