Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 50,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 50,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Durdurulan araç içerisinde arama yapan ekipler 50,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.T. (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.