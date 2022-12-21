Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 3 şahıs araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken jandarma ekiplerine yakalandı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 3 şahıs araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken jandarma ekiplerine yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Şenköy Mahallesi’nde E.K.(25), S.K.(49) G.E.(30) isimli şüphelilerin araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahısların sevk edildikleri sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.