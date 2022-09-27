Araçta bulunan B.D., M.A., O.T, K.B isimli kişilerin üst aramalarında 5 gram esrar 1 gram bonzai ele geçirildi. O.T isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan yakalaması olduğu cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri Uyuşturucuya göz açtırmamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

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