Arnavutköy’de seyir halinde olan hafif ticari aracın içerisinde bulunan kişiler bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Şahısların birbirlerine vurduğu anlar arka camından görülürken, aracın sert manevralar ile savrulduğu da görüldü.

Arnavutköy’de seyir halinde olan hafif ticari aracın içerisinde bulunan kişiler bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Şahısların birbirlerine vurduğu anlar arka camından görülürken, aracın sert manevralar ile savrulduğu da görüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy’de gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halinde olan hafif ticari aracın içerisinde bulunan kişiler bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Araç içerisinde birbirine vuran kişiler arka camdan görüldü. Kavga esnasında aracın ani manevralar ile şerit değiştirdiği de görüldü. Kimse araçtakilerin ne yapmaya çalıştığına anlam veremezken yaşanan ilginç anlar arkadan gelen başka bir araç içerisinden cep telefonu kamerası ile görüntülendi.