Şanlıurfa’da 7 farklı olayda otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 3 zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki saha çalışması ile kamera görüntü incelemeleri neticesinde yakın zamanda meydana gelen 7 farklı otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların F.B. (22), R.B. (19) ve M.A. (27) olduğunu tespit etti. Takibe alınan zanlılardan F.B. (22) isimli şahıs çalıntı araç ile, R.B. (19) ve M.A. (27) isimli diğer iki şüpheli şahıs ise çalıntı motosiklet ile kaçmaya çalıştıkları esnada yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. Farklı tarihlerde gerçekleşen olaya konu çalıntı araç ve motosikletler bulunarak yasal sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen F.B., R.B. ve M.A. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.