Bağcılar’da araç çamurluğundaki davlumbaza zulalanan uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıs ise ekipler tarafından yakalandı.

Bağcılar’da araç çamurluğundaki davlumbaza zulalanan uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıs ise ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler 13 Ocak Cuma günü konuyla ilgili operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı operasyonda araç çamurluğundaki davlumbaza uyuşturucu saklanıldığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, 14 gram metamfetamin, 61 gram kokain, 107 gram skunk, 2 bin 120 TL para, 1 adet cep telefonu ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli K.O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli makamlar tarafından tutuklandı.