Diyarbakır’da oto sanayisinde kış bakımları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otomobil bakım ustası, 500 liralık masraftan kaçınıp 40 bin liralık zararla karşılanmaması için bakım yapılması uyarısında bulundu.

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler; lastik, motor, antifriz ve akü gibi araçlarının bakımlarını yapmak için oto tamircilerinin yolunu tutuyor. Otomobil bakım ustası, sürücüleri araçlarının kış bakımını yaptırması konusunda uyardı.

İşetme sahibi Baver Mafrak, değişen mevsimle birlikte yoğunluk yaşadıklarını belirterek antifriz, yağ bakımı, akü değişimi ve kalorifer temizliği yaptıklarını söyledi. Mafrak, “Temel bakımlar yapılmadığı zaman 30-40 binden aşağı kurtarmaz. 500 lira için size 30-40 bin liraya mal olur” dedi.

Müşteri Hüseyin İlbasmış, İzmir’de ufak bir kaza yaptığını, hem bakım hem de kaportada göçük için aracını getirdiğini belirterek, “Önümüz kış, bakımları ihmal ettiğimiz zaman karşımıza aksilikler çıkıyor. Sonuçta bunun içinde can var. Kendimizi, karşımızdakini korumak için güvenlik önemli. Filtreleriniz tıkandı, lastikleriniz eskidi, önümüz kış yazlık lastiklerle yola çıkamazsın. Her şeyin bakımını yapmak zorundayız” diye konuştu.

Mehmet Taşkın ise, otomobilini kış hazırlığı için getirdiğini antifriz, kış lastiği gibi bakımlarını yaptırdığını söyledi.