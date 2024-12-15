Erzurum Arabulucular Derneği 4. Olağan Kongresinde Turan Çınar, güven tazeledi

Erzurum Barosu Konferans Salonu’nda yapılan seçime tek aday olarak giren Erzurum Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar, 4. Olağan Kongresinde mevcut üyelerin seçimi ile dördüncü kez Erzurum Arabulucular Dernek Başkanlığına seçildi.

Vatandaş bilinçlendi, çözüm Arabuluculukta

Olağan Kongrede teşekkür konuşması yapan Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar, adliyede iş yükünün azalmasının en önemli ölçütünün, adliyeye gelinmeden işlerin çözebileceği kurumun hizmet vermesi olduğuna değindi.

Başkan Çınar, ‘’Şu anda Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye genelinde Arabuluculuktan 6 milyon iş dosyası gelmiş, bunun 4 milyonu anlaşma ile sonuçlanmış, bu da demek ki mahkemelerde 4 milyon dosya ile iş yükü azaltılmış, bu da Arabuluculukta sevindirici bir gelişme oldu. Erzurum’da arabuluculuk hizmetini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Şunu ifade etmek istiyorum, Arabuluculukta uyuşmazlıklar bir ayda çözüme kavuşturuluyor, ticari davalarda ise iki ayda, çözüme kavuşuyor. Yargı sistemimizde üç yıl yerel mahkeme ,üç yıl istinaf mahkemesi, üç yıl Yargıtay olmak üzere davaların çözümü 9 yılı buluyor. Gecikmiş adalet adalet değildir. Bu itibarla bu adalet sisteminin başka uyuşmazlık çözüm yolunun en güzel yolu Arabulucukla çözüme kavuşturulması ile böylelikle mahkemelerde iş yükü daha azalacaktır. Vatandaşlarımız arabuluculuğun ne işe yaradığını ! artık öğrendi. Arabulucuya gitmeden direk mahkemede dava edemiyorsunuz. Arabulucuya gitmeden iş davaları, ticari, kira uyuşmazlıkları, komşuluk davaları da uyuşmazlıklarda arabuluculuğa giderek çözümleniyor.

’Arabulucular, tarafsız ve bağımsız olmalıdır’

Vatandaşımız adliye hizmet binasında Arabuluculuk Merkezi’ne giderek hazır form dilekçesini doldurarak bilgisayar üzerinden Erzurum’daki mevcut görev yapan 150 Arabulucudan bir Arabulucuya gönderilerek işlem başlamış oluyor. Arabuluculukta aynı hakemlik gibi bağımsız, tarafsız, objektif kurallarına göre, çalışan her iki tarafa da eşit uzaklıkta olan, sır saklayan, gizlilik ilkesi olan bir kurumdur. Türkiye’de Arabuluculuktan memnunuz. Bu da vatandaşımızın bilinçlendiğini gösteriyor. Son 9’ncu Yargı Paketinde 20 yılını dolduran avukatların sınavsız arabulucu olacak maddesi konuldu, biz hem yazılı ve mülakata tabii tutulurduk, mülakattan sonra Bakanlık bizi arabuluculuk listesine kaydediyordu. 20 yılını dolduran avukatların sınavsız arabulucu olabilmeleri için 84 saatlik eğitimi almaları şartı ön görülüyor.

Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, bugüne kadar 6 milyon dosyadan 4 milyonu anlaşma ile sonuçlandırılmış bu da fevkalade güzel bir rakamla sonuçlandırılmıştır. Hakim sayısı, ne kadar mahkeme sayısı artarsa artsın arkadan çığ gibi iş yükü geliyor, mahkemelerin iş gücünü azaltmakta fayda var. Bu sistem dünyada çok fazla uygulanan Türkiye’de ilk defa bu kadar başarıya ulaşan bir sistem oldu’’ diye konuştu.

Turan Çınar Başkanlığı’nda Yönetim Kurulunda ise Avukat Mahmut Dursun, Zühal Önalan Asiltürk, Esra Yılmaz, Bilge Mutlu görev alacak.