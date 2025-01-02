Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü AKM'de öğle saatlerinde yapılacak tören ardından ikindi namazına müteakip defnedilecek.İSTANBUL (İGFA) - Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşında hayatını kaybeden Tayfur, müzik kariyerinde sayısız albüm ve unutulmaz şarkılara imza atmıştı.

Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu olarak müzik ve sanat dünyasında derin izler bırakan Tayfur, için cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu.

Ferdi Tayfur’un sevenleriyle buluşacağı ilk veda noktası, 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi olacak.

Sanatçının cenaze namazı, aynı gün ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi’nde kılınacak.

Namazın ardından Tayfur, Yeniköy Mezarlığı’nda dualarla ebedi istirahatgahına uğurlanacak.