Burdur’da bir kurumda sekreter ve temizlik elemanı olarak çalışan kadın ile kızı, iş çıkışı araçla takip ederek evlerinin önünde darp edildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Darp anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Burdur’da bir kurumda sekreter ve temizlik elemanı olarak çalışan kadın ile kızı, iş çıkışı araçla takip ederek evlerinin önünde darp edildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Darp anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.30 sularında Burdur Yenimahalle 42013 sokakta meydana geldi. Kızı ile iş yerine temizlik yapmaya giden Gülbiye Cesuroğlu, işi bittikten sonra evine giderken kendilerini araçla takip eden E.B ve Ş.A tarafından darp edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde arkalarından yanaşan bir araç sokak ortasında duruyor ve isminin E.B. olduğu öğrenilen kişi araçtan inip Gülbiye Cesuroğlu ve kızının yanına giderek tartışmaya başlıyor. Daha sonra tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı darp etmeye başlıyor. Arbede sırasında araçtan isminin Ş.B olduğu öğrenilen kadın inerek Gülbiye Cesuroğlu ve kızına saldırıp kavga sırasında yere düşen Gülbiye Cesuroğlu’nu yerde tekmeliyor. Gülbiye Cesuroğlu ve kızını darp eden E.B ve Ş.B mahallelinin toplanmasıyla olay yerinden kaçarak uzaklaşıyorlar. Aldığı darbeler sonucu olay yerinde bayılan Gülbiye Cesuroğlu mahallelinin 112 Acil Durum Merkezine haber vermesiyle gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Burnunda ve parmaklarında kırıklar olduğu tespit edilen Gülbiye Cesuroğlu kızı ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Olay ile ilgili açıklama yapan Gülbiye Cesuroğlu, "Yanımda staj yapan, aynı zamanda kızımın arkadaşı olan kız bize oturmaya gelmek istediğini söylemişti. Biz de temizlik yapmak için iş yerine gideceğimizi söyledik. O da biz de gelebilir miyiz dediklerinde ben de tamam dedim. Biz iş yerindeyken kızın halası Ş.B. geldi. Bana hakaret ederek kızlara temizlik yaptırdığımı, kendi işini kendim yapmam gerektiğini söyledi. Ben de açıklamamı yaparak kendi işimi kendim yapıyorum çocuklar arkadaş oldukları için bizimle gelmek istediler bu yüzden geldiklerini beyan ettim ama kadın hakaret etmeye devam etti. Daha sonra iş yerindeki güvenlik personeli olan arkadaş Ş.B ye “Yeğenlerinizi aldıysanız çıkar mısınız?” diyerek onları dışarıya çıkardı. Kadın bunu hazmedemeyerek damadı olduğunu öğrendiğim E.B ile birlikte bizi arabayla takip ettiler. Sokağımıza girdiğimizde de bizi tekme tokat darp ettiler. Komşumuzun güvenlik kamerası her şeyi çekti. Ben bilincimi kaybetmişim, hastanede açtım gözümü. 7-8 yumruk atmış burun kemiğim ve parmaklarım kırılmış. Suçumuz günahımız olmadığı halde bu durumdayız. Kız çocuğu sonuçta bir şey yapmadık, herhangi bir olayımız da olmadı. Kız da bizi sevdiği için yanımıza geliyordu. Ama bizi darp ederek hastanelik ettiler. Tartışma sırasında E.B. çocuklarımız ile arkadaşlık etmenizi istemiyoruz dedi. Ben de beyefendi biz çağırmıyoruz çocuklar kendi geliyor, ben de kimseye gelme diyemem, evime gelen misafiri kovamam dedim. İşaret ve orta parmağımda çatlaklar var. Burun kemiğim içeri doğru çökmüş. Dün küçük bir müdahale ile düzeltmeye çalıştılar fakat olmadı. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi doktor. Psikolojimiz zaten alt-üst oldu. Çocuğuma vurdular, dudağı patladı. Ben çocuklarımı yalnız başıma büyüttüm, kimsenin ezmesine izin veremem” dedi.

Ayrıca Gülbiye Cesuroğlu, "Mağdur olduk, işimiz aksayacak. Ben tek maaşla çalışan, iki çocuk okutan bir anneyim, eşim yok. Gerekenin yapılarak suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Bunu bir doktorun, bir okul müdürü yapabiliyorsa okumamış insanları çok görmüyorum. Kadına şiddet o kadar arttı ki kadınlar bitiyor artık. Erkekler savunmasız kadınlara nasıl el kaldırabiliyorlar, öldürebiliyorlar. Mesela daha yeni Denizli’de hemşire arkadaşımız öldürüldü. Bunlara artık dur denmesini istiyoruz. Ben şu ana can güvenliğimden korkuyorum. Dışarı çıkmaya bile korkar oldum. Gerekenin bir an önce yapılmasını istiyorum açıklamasında bulundu.

Konu ile ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma devam ediyor.