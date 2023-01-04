Burdur’da 17 Aralık günü iş yerinden kızı ile evine dönerken kendilerini araç ile takip eden 2 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen Gülbiye Cesuroğlu için mahkeme tarafından koruma kararı çıkarıldı.

Burdur’da 17 Aralık günü iş yerinden kızı ile evine dönerken kendilerini araç ile takip eden 2 kişi tarafından sokak ortasında darbedilen Gülbiye Cesuroğlu için mahkeme tarafından koruma kararı çıkarıldı.

Burdur’da temizlik yapmak için kızı ve kızının arkadaşlarıyla gittiği iş yerinde, kızının arkadaşının halası olduğu iddia edilen Ş.A. tarafından hakarete uğrayan, daha sonra iş çıkışında kızı ile birlikte eve giderken Ş.A. ve E.B. tarafından araç ile takip edilip sokak ortasında darbedilen Gülbiye Cesuroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. 29 Aralık 2022 tarihinde Burdur Adliyesinde görülen davada, Gülbiye Cesuroğlu için 5 ay süre ile koruma kararı çıkarıldı.

"Dışarı çıktığımda biri beni takip ediyormuş gibi hissediyorum"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Gülbiye Cesuroğlu, "Bir ay önce sokağımızda bir darp olayı geçti başımdan. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme tarafından 5 ay süre ile koruma kararı çıktı. Ama darp sonrası ağrılarım devam ediyor. Ameliyat olmam gerekiyor. İşe hala başlayamadım. Dışarı çıktığım zaman psikolojik olarak biri beni takip ediyormuş gibi geliyor, araçlar takip ediyormuş gibi hissediyorum. Psikiyatri doktoruna gittim. Takviye ilaç ekledi ilaçlarımın arasına. Psikolojim çok bozuk, sağlık problemlerim iyice arttı. Soruşturma devam ediyor, artık gerekenin yapılmasını, adaletin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi. Ayrıca kızının da sağlık problemi çektiğini belirten Cesuroğlu, "Kızım üniversite okuyor. Onun da darptan sonra burnunda ve ağzında problemler var. Burnunda ağrı olduğunu söylüyor sürekli. O akşam şahıs vurduğunda burun ve ağız kanamasıyla acile gitmiştik. Onun da sağlık problemleri devam ediyor, tekrar doktora gideceğiz" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Olay, 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.30 sularında Burdur Yenimahalle 42013 Sokak’ta meydana geldi. Kızı ile iş yerine temizlik yapmaya giden Gülbiye Cesuroğlu, işi bittikten sonra evine giderken kendilerini araçla takip eden E.B. ve Ş.A. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, arkalarından yanaşan bir araç sokak ortasında duruyor ve isminin E.B. olduğu öğrenilen kişi araçtan inip, Cesuroğlu ve kızının yanına giderek tartışmaya başlıyor. Daha sonra E.B., tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı darbetmeye başlıyor. Arbede sırasında araçtan isminin Ş.B. olduğu öğrenilen kadın inerek Gülbiye Cesuroğlu ve kızına saldırıp, kavga sırasında yere düşen Cesuroğlu’nu yerde tekmeliyor. Gülbiye Cesuroğlu ve kızını darbeden E.B. ve Ş.B. mahallelinin toplanmasıyla olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Aldığı darbeler sonucu olay yerinde bayılan Cesuroğlu, mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burnunda ve parmaklarında kırıklar olduğu tespit edilen Gülbiye Cesuroğlu, kızıyla birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu.