Konya’nın Ereğli ilçesinde içerisinde 43 bin lira para bulunan poşeti arabasının bagaj kapağının üzerinde unutan kişi aracına binerek hareket etti. Unutulan poşet içerisindeki 43 bin lira yola saçıldı. Yolda paraları toplayan şahısların tespit edilmesinin ardından 35 bin 960 lira sahibine teslim edildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde içerisinde 43 bin lira para bulunan poşeti arabasının bagaj kapağının üzerinde unutan kişi aracına binerek hareket etti. Unutulan poşet içerisindeki 43 bin lira yola saçıldı. Yolda paraları toplayan şahısların tespit edilmesinin ardından 35 bin 960 lira sahibine teslim edildi.

Olay, Ereğli ilçesi Konya-Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir vatandaşın Namık Kemal Mahallesinde bulunan ikametinden çıkarak bir poşet içerisinde bulunan 43 bin TL parasını arabasının bagaj kapağının üzerine koydu. Daha sonra vatandaş para dolu poşeti bıraktığı yerde unutup aracına binerek hareket etti. Poşet içerisindeki paralar ise yola saçıldı. Durumun farkına varan vatandaş olayı polise bildirdi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalarda poşetten saçılan paraların yoldan geçmekte olan 6 şahıs tarafından toplandığı araç plakalarından tespit edildi. Toplanan 35 bin 960 TL para sahibine teslim edildi.