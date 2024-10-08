Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesi Şehit Sabri Emir Ortaokulu öğrencilerine gezi programı düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçe merkezindeki Şehit Sabri Emir Ortaokulu öğrencilerine gezi programı düzenledi. Toplam 150 kişiden oluşan öğrenci grubu, okulun bahçesinden kalkan otobüsle Gaziantep’te bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ve Gaziantep Panorama Müzesi’ne hareket etti. Öğrenciler, bilim merkezi ve müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Düzenlenen gezi programından mutlu olduklarını söyleyen öğrenci velileri ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.