Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Şerif Peri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere Eramus+projesi ile Avusturya’nın Viyana şehrinde staj gördü.

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Şerif Peri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilere Eramus+projesi ile Avusturya’nın Viyana şehrinde staj gördü.

Gaziantep’in Araban ilçesi Şerif Peri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ’’8-28 Mayıs 2022 tarihlerinde Erasmus + projesi çerçevesinde ‘Çocuk Eğitiminde Oyun Dili İle Kullanımı’ adlı projeyi gerçekleştirmek üzere Avusturya -Viyana’ da staj faaliyeti gerçekleştirilmişti. 3 refakatçi öğretmen ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından 15 öğrencinin katıldığı staj faaliyetinde Avusturya Viyana’da bulunan 3 ayrı anaokulunda (Kindergruppe Dinos, Kidergruppe Multi, Kindergruppe Nussdorf) öğrenciler 3 hafta süresince staj faaliyeti gerçekleştirdiler. Stajın yanı sıra mesleki, sosyal ve kültürel birçok çalışma yapıldı. Öğrenciler alanlarında birçok bilgi beceri ve kazanım elde ettiler ve mesleki anlamda faydalı olacak birçok belge almaya hak kazandı’’ denildi.

Açıklamada, Avusturya’nın Viyana kentinden Araban’a dönen öğrencilere yapılan çalışmalarla ilgili okul öğrencilerine bilgi verildiği de belirtilerek, Erasmus projesine katılan öğrencilerin sertifikaları Şerif Peri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle dağıtıldığı duyuruldu.