Gaziantep’in Araban ilçesinde tarım aletleri bayisinin deposu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde tarım aletleri bayisinin deposu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece geç saatlerde Gaziantep’in Araban ilçesi Kale Mahallesi’ndeki tarım aletleri bayisi deposunda çıktı. İddiaya göre, Vakkas Karakuş isimli vatandaşa ait tarım malzemeleri ve traktör’ün bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla yayılan ve depoyu saran yangına müdahale etti. Çevrede yaşayan vatandaşlara da korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasar oluştu

Yangında depoda bulunan tarım aletleri, plastik sulama boruları ve 2021 model bir traktörün küle döndüğünü söyleyen iş yeri sahibi Vakkas Karakuş, "Depoda çok miktarda sulama borusu, 120 bin liralık damlama sulama borusu, 250 bin liralık sondaj gömleği, 150 bin liralık damlama sulama filitresi ile 1 adet 2021 traktör yandı. Büyük çapta maddi hasarımız var. Yıllardır ilçe halkına esnaf olarak hizmet veriyoruz ama bugün iş yerimizin kundaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Yetkililerden bu işin sorumlularını bulmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.