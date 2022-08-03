Gaziantep’te Fırat Nehri’nin sularında avlanma yasağının sona ermesiyle oltalar Fırat’ın serin sularıyla buluştu. Nehirde avlanmaya başlayan Arabanlı amatör olta balıkçılarının yakaladıkları 20-30 kiloluk somon, şabut, turna ve sazan balığı görenleri şaşırtıyor.

Gaziantep’te Fırat Nehri’nin sularında avlanma yasağının sona ermesiyle oltalar Fırat’ın serin sularıyla buluştu. Nehirde avlanmaya başlayan Arabanlı amatör olta balıkçılarının yakaladıkları 20-30 kiloluk somon, şabut, turna ve sazan balığı görenleri şaşırtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı amatör amaçlı su ürünleri ve avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğle birlikte Fırat Nehri’ndeki av yasağı sona erdi. Pandeminin etkilerinin sona ermesiyle rahat bir nefes alan Arabanlı amatör olta balıkçıları, sezonun açılışını yakaladıkları dev balıklarla karşıladı.

Sezonun açılışını büyük bir heyecanla beklediklerini kaydeden amatör olta balıkçısı Fahri Işık ve Ali Sağır, yasağın kalkmasıyla birlikte oltalarını su ile buluşturduklarını söyledi.

Tebliğde belirtilen yasak ve limitlere uyduklarını aktaran Fahri Işık ve Ali Sağır, “Arabanlı olta balıkçıları olarak çevre temizliğine ve doğaya zarar vermeden avlanıyoruz. Dev balıkları yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.