Gaziantep’in Araban ilçesinde, 2022-20223 yılı İlköğretim Haftası düzenlenen program ile kutlandı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 2022-20223 yılı İlköğretim Haftası düzenlenen program ile kutlandı.

Araban ilçesi Kaymakamlığı önünde gerçekleşen program İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı. Çelenk sunma töreninin ardından İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı Hasan Doğru, kurum amirleri, okul müdürleri-öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılımıyla kutlama programı merkez ilkokulunda devam etti. Düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen konuşmaların ardından şiirler okundu. 4’üncü sınıf öğrencilerinden 1’inci sınıf öğrencilerine hediyeler verirken İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim-öğretim dönemlerinde başarı diledi. Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte Merkez İlkokulunda incelemelerde bulunan Kaymakam Kızılkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve okul idaresi ile bir süre görüşerek okul ile ilgili bilgiler aldı.