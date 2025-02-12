Gaziantep’in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretinin kaymakamlık tarafından karşılanacağını açıkladı. Konu ile ilgili açıklama yapan İşçimen, "İlçemizde ikamet eden ve hane geliri sosyal yardımlardan yararlanma şartlarına uyan gençlerimizin 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücreti kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır. Başvuru yapmak isteyen gençlerimizin kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.