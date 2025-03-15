Gaziantep’in Araban ilçesinde, 13-20 Mart "İyilik Haftası" nedeniyle evlerinde ziyaret edilen dezavantajlı ailelere yardım yapıldı.

Araban İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen’in talimatı üzerine, 13-20 Mart "İyilik Haftası" nedeniyle düzenlenen program kapsamında ilçedeki bazı kamu kurumlarında görevli personeller tarafından dezavantajlı aileler evlerinde ziyaret edildi. Ramazan ayında evlerinde ziyaret edilen dezavantajlı aileler ile sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen görevliler, ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli yardımlar yaptı.

Yapılan yardımlarla ihtiyaçları giderilen ailelerin yüzleri güldürdü.