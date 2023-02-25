Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde, Gaziantep’in Araban ilçesinde hasar gören ve acil yıkılacak olan binaların yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde, Gaziantep’in Araban ilçesinde hasar gören ve acil yıkılacak olan binaların yıkımına başlandı.

Araban ilçesindeki ağır hasarlı binaların yıkımına başlandığını kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’İlçemizde acil yıkılacak binaların yıkımına başlanılmıştır. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın inşallah. Hepimize geçmiş olsun’’ ifadelerine yer verdi.