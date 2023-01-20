Gaziantep’in Araban ilçe genelinde bulunan toplam 58 okulda eğitim ve öğrenim gören toplam 8 bin 625 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Gaziantep’in Araban ilçe genelinde bulunan toplam 58 okulda eğitim ve öğrenim gören toplam 8 bin 625 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ilk yarıyılının sona ermesi münasebetiyle ilçe merkezindeki Merkez Ortaokulu ve Akbudak kırsal mahallesi İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine katılan Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Kızılkaya, öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dileyerek, tavsiyelerde bulundu. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını öneren Kızılkaya, "Bir dönemin sonunda karnelerinizi alarak tatile çıkıyorsunuz. Tatil süresince bol bol kitap okumanızı öneriyorum. Eksikliklerinizi de gözden geçirerek ikinci döneme daha iyi başlamalısınız. Tabi bu tatil döneminde hem oynayıp hem de dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalısınız. Hepinize iyi tatiller diliyorum’’dedi.

Törene, Kaymakam Kızılkaya’ya Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve milli eğitim şube müdürleri de katıldı.

Araban ilçe merkezi ve kırsalında bulunan toplam 58 ilk, orta ve lisede eğitim öğretim gören toplam 8 Bin 625 öğrenci karnelerini alarak, tatile çıkmanın sevincini, arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü bir arada yaşadı.