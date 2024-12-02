Gaziantep’in Araban ilçesinde 306 sosyal konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslimine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep’in Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yapımına başlanan 306 adet sosyal konut tamamlandı. İnşaatı tamamlanan sosyal konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar radye temel üzerine, konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 952 adet sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor.