Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te uygulanan "Çiftçi Kart" projesiyle Araban ilçesinde 2 bin 522 çiftçi faydalanacak. Araban’daki çiftçilerin belirlenen mazot desteğini alabilmesi için kartlarının dağıtımına başlandı.

Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te uygulanan "Çiftçi Kart" projesiyle Araban ilçesinde 2 bin 522 çiftçi faydalanacak. Araban’daki çiftçilerin belirlenen mazot desteğini alabilmesi için kartlarının dağıtımına başlandı.

Gaziantep genelinde 33 bin 180 çiftçiye karşılıksız olarak, güncel değeri ile 110 milyon TL tutarındaki 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteğinden Araban ilçesindeki 2 bin 522 çiftçi faydalanacak. Karşılıksız mazot desteğinden faydalanmak isteyen Arabanlı çiftçiler ise kartlarını Araban Belediyesi’nde sürüyor. Çiftçi Kart almak için belediyeye gelen çiftçilerle bir araya gelen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, çiftçilerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Başkan Doğru, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiftçilerimize sağlanan karşılıksız mazot desteğine Araban çiftçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bölgemiz çiftçi için çok önemli bir hizmet oldu. Türkiye’de bir belediye tarafından gerçekleştirilen ve benzeri bulunmayan bir proje oldu. Çiftçi Kart uygulaması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum, Arabanlı çiftçilerimize de mazot desteğinin hayırlı olmasını, yetiştirdikleri ürünlerin ise bereketli olmasını diyorum" dedi.

Araban ilçesinde dağıtımı süren Çiftçi Kart ile birlikte, 20 dönüm araziye 50 litre, 20-50 dönüm araziye 100 litre, 50-100 dönüm araziye 150 litre, 100-200 dönüm araziye 200 litre, 250 dönümden fazla arazisi olanlara ise sabit 250 litre mazot desteği karşılıksız olarak sağlanacak.