Gaziantep’in Araban ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110’uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110’uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Araban Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devem eden tören, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, şiirlerin okunması, ilçe mezarlığında bulunan şehitlikteki şehitlerin mezarlarının ziyaret edilmesi ve ilçe merkezi ile ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan şehit ailelerinin ve gazilerin ziyaret edilmesiyle son buldu.

Törene Arabanlı şehit aileleri, gaziler, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.