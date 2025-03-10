Gaziantep’in Araban ilçesinde meyve ve badem ağaçları çiçek açtı. Meyve ve badem ağaçlarının dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, Araban Ovası ve kırsalında güzel manzaralar oluşturdu.

Ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan donlardan etkilenen tarım alanlarının aksine Araban Ovası ve kırsalındaki dağlık bölgelerde bulunan meyve ve badem ağaçları "Yalancı bahara" aldanıp rengarenk çiçekler açarak bahar görüntüleri oluşturdu. Çiçeklenen meyve ve badem ağaçlarına bal arılarının akın ettiği gözlendi. Doğadaki kuş sesleri keyifli ortam oluştururken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Bazı bölgelerde yaşanan donlarda tarım alanları etkilenirken ilçede yağışsız geçen kış mevsimiyle birlikte Araban Ovası’nda üreticilerimiz sarımsak ve buğday ekili alanlarında yağmurlama sulama yaparken meyve ve badem ağaçlarının çiçeklerle dolması ve önümüzdeki günlerde de badem çağlalarının erkenci olarak yetişmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi ile birlikte ilçede bahar havası esmeye başladı. Havaların sıcak geçmesi nedeniyle ilçe halkı dışarıda yürüyüş ve mesire alanlarında piknik yapıyor. Kuşların cıvıltısı, arıların çiçeklere konması artık baharın geldiğini gösteriyor’’ dedi.