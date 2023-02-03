Araban Ziraat Odası 8’inci Olağan Genel Kurulunda Mevcut başkan Hasan Altun ile yola devam edildi.

Araban Ziraat Odası 8’inci Olağan Genel Kurulunda Mevcut başkan Hasan Altun ile yola devam edildi.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayı Salonunda yapılan ve açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Mevcut başkan Hasan Altun’un hazırladığı tek liste ile gidilen Genel Kurul’da, 49 delegenin 46’sının katıldığı seçimli gelen kurulda mevcut başkan Hasan Altun 46 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden başkan seçildi. İkinci dönem Araban Ziraat Odası Başkanı olarak seçilen Hasan Altun yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Arabanlı çiftçilerimize daha iyi hizmet ederek yarım kalan hizmetlerimi tamamlayıp, çiftçilerimize daha iyi hizmet edebilmek için elimizden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Genel Kurula davetli olarak katılan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Yeniden Araban Ziraat Odası Başkanı seçilen Başkanımız Hasan Altun’a görevinden başarılar dilerim’’ ifadesini kullandı.

STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve delegeler de güven tazeleyen Başkan Hasan Altun’u tebrik etti.