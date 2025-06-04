Gaziantep’in Araban ilçesinde 35 bin dönüm alanda üretimi yapılan nohut hasadı başladı.

Nohut hasadıyla ilgili bilgi veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Türkiye genelinde nohut ekimi yapılan bölgelerin başında gelen Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen Araban nohutunun hasadına başlandı. Arabanlı çiftçilerimiz tarafından nohut susuz kıraç alanlarda da yetiştiği için tercih ediliyor. Yemeklik baklagiller arasında önemli bir yere sahip olan nohut çiftçilerimiz tarafından yetiştirilerek ülkenin her bölgesinden ilçeye gelen tüccarlar tarafından tarlalarda ve ambarlarda satın alınır. İklimi ve doğasıyla oldukça zengin bir coğrafyada bulunan Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen Araban Nohut’u içerdiği yüksek protein, vitamin ve mineral olarak insanın beslenmesinde önemli bir yer tutan Araban Nohut’u ülkenin her bölgesinde rahatlıkla Pazar bulabiliyor. Ayrıca, tahıllara göre iki kat daha kaliteli protein içeren sap ve samanı ile de, hayvan beslenmesinde de besleyici ve yüksek protein içermesi sebebiyle de ülke genelindeki besiciler tarafından önemle tercih ediliyor" diye konuştu.