Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru karşılaşmanın sonunda futbolcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru çok sayıda taraftar ile birlikte tribünde izledi. Araban Belediyespor’un gollerini 31. dakikada Ahmet Olgun, 54. Dakikada Ayetullah Kalkan, 90+6. dakikada Muhammet Kutval kaydetti.

Araban Belediyespor Adana Hıdırlıgücü Amatör Sopor ile Araban ilçe stadyumunda yaptığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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