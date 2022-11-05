Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolcunun çantasındaki araba teybinden bonzai ve metamfetamin çıktı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolcunun çantasındaki araba teybinden bonzai ve metamfetamin çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, İskenderun ilçesi otoyolda meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü otoyolda uyuşturucu satıcılarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu sırada polis otoyolda duran bir otobüsten inen yolcudan şüphelendi. Polis yolcu H.Y.’yi durdurup çantasında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada yolcunun çantasındaki araç teybinden, 51 gram bonzai, 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı.