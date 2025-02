Sakarya’da çocuk yaşta başlayan araba sevgisi, 22 yaşındaki kadını önce taksi sonra dolmuş şoförü yaptı. Sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçen kadın adeta erkeklere taş çıkartırken sempatik tavırlarıyla yolcuların memnuniyetini kazanıyor..

Sakarya’da yaşayan 22 yaşındaki Hilal Serap Alemdar, çocuk yaşta başlayan araba sevgisiyle ehliyetini aldıktan sonra önce şoförlüğü yaptı, şimdilerde ise dolmuş şoförlüğü yapıyor. Çocuk yaşta başlayan araba sevdası kariyerine yeni bir yön veren Alemdar, sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçiyor. Şoförlüğüyle adeta erkeklere taş çıkartan Alemdar, sempatik tavırlarıyla müşterilerden beğeni alıyor. Kadının her alanda iş yapabileceğinin gösteren Alemdar, hemcinslerine de örnek oluyor.

"Mesleğe başlamadan önce ön yargıyla yaklaşanlar oldu"

Ehliyetini aldıktan sonra 19 yaşında taksicilikle başladığı şoförlük serüvenini anlatan Hilal Serap Alemdar, "Küçüklükten gelen bir araba sevgisi var, araba kullanmayı çok seviyorum. Sürekli araba kullanabileceğim bir işi tercih etmek istedim. Sonrasında dolmuş şoförü oldum. Bu mesleği yaparken hiçbir zorluk yaşamadım. Mesleğe başlamadan önce ön yargıyla yaklaşanlar oldu. Ama ben bunların hiçbirini duymadım. Daha çok hayallerimin peşimden koştum. Benim şoför olduğumu gören insanlardan olumlu tepkilerde alıyorum olumsuz tepkilerde alıyorum. Olumsuz tepkileri duymamaya çalışıyorum. Olumlu tepkilerde benim işimi daha da aşkla yapmamı sağlıyor" dedi.

"Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir"

Şoförlük mesleğini tüm kadınlar tarafından yapılabileceğini belirten Alemdar, "Mesleğimin sevmediğim bir yönü yok. Sevdiğim yönleri ise sürekli insanların içinde ve insanlarla iletişim halinde olmak. Neticede yolcuya hizmet yapıyoruz. Bu durum beni çok mutlu ediyor İnsanların mutlu olması beni daha da çok mutlu ediyor. Kadın yolcular arabaya bindiğinde daha önyargılı değil de daha mutlu ve güvende hissederek bindiğini görüyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor. Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Tabi şaşıranlar veya tepki gösterenler oluyor. Bir kadının dolmuşta çalışması alışılmışın dışında olan bir durum garip karşılanabiliyor ama biz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben şu an yanımda bayan bir şoför arkadaşım olsun isterim. Ben kadınlara önyargılı yaklaşılmamasını istiyorum. Kadınlar istediği zaman, istediği her şeyi yapabilirler. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bizde hep beraber başaracağız. Ben yapabilir miyim diye düşünmesinler, yapabilirler. Ben de ilk başta yapabilir miyim diye düşündüm. Ama sonrasında yapılabileceğini gördüm. Kadınlarımız korkuyor, cesaret edemiyorlar ama cesaret edemeyecek hiçbir durum yok" diye konuştu.

"Ben 25 yıldan beri bu mesleğin içindeyim daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım"

Durağın başkanı Emre Güllep, "Hilal arkadaşımız, bize başvuru yaptı ve bizde yapabilir mi? diye düşündük. Ben 25 yıldan beri bu mesleğin içindeyim daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Ancak denemekte bir yarar vardır diyerek başladık ve bir buçuk aydan beri memnuniyetimiz hat safhada. Biz Hilal kardeşimizden çok memnunuz, çalışmak isteyenler için burada iş imkanı var. Bütün kadın arkadaşları davet ediyoruz. Hilal kardeşimiz gibi işine sahip olan herkes benimle görüşebilir" derken Alemdar’ın mesai arkadaşı Rıdvan İzgi ise "Ben ilk başta Hilal’in bu işi yapamayacağını düşündüm. Ama öyle bir şey olmadı. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Onun bu deneyimi de bizim için farklı oluyor. Kadınlarda bu mesleği yapabilirler. Hilal bu durumu kanıtladı. Bu mesleği yapmak isteyen kadınlar Hilal’i örnek alabilirler. Ben eminim ki Hilal bu işte daha da deneyim kazanacak. İleride de tüm kadın arkadaşlarına bu konuda yardımcı olacak" şeklinde konuştu.