Edirne’de park ettikten 10 dakika sonra arabasının yanına gelen vatandaş, motor kısmından ses gelmesi üzerine kaputu açtığında bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü. Kediler uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Edirne’de park ettikten 10 dakika sonra arabasının yanına gelen vatandaş, motor kısmından ses gelmesi üzerine kaputu açtığında bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü. Kediler uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Edirne’de yaşayan İlte ailesi, piknik yapmak için Meriç Nehri kenarına gitti. Otomobilini otoparka bırakan aile, piknik dönüşü otomobilin yanına geldiklerinde motor kısmından kedi sesleri geldiğini fark etti. Motor kaputunu açan sürücü Serkan İlte, bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı. Kediler bakım için Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından koruma altına alındı.

“Kurtarıldıkları için çok mutluyuz”

Otomobilin sürücüsü Serkan İlte, “Akşam yemeği yemek için mesire alanına geldik ve aracımızı park ettik. 10 dakika sonra baktığımda motor kısmından sesler geldiğini fark ettim. Detaylı bakınca kedi yavrularının olduğunu gördüm. Bazı yavrular da motorun alt kısmından yere düştü. Daha sonra ekipleri arayıp yardım istedim ve kediler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı” açıklamasında bulundu. Sevinç İlte ve Remziye Baran da, kedilerin de bir canlı olduklarını belirterek, kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

“Barınakta güvenli şekilde hayata tutunacaklar”

CHP Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı da, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. İhbarın yapılmasının hemen ardından itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevkinin gerçekleştirildiğini anlatan Bakkalcı, kurtarma çalışmalarının ardından anne ve yavrularının barınakta güvenli şekilde hayata tutunacaklarını söyledi.