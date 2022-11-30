Erzurum’da bir kadın, yolda yürüdüğü esnada araba geliyor mu diye sağ tarafını kontrol ederken reklam direğine çarptı.

Erzurum’da bir kadın, yolda yürüdüğü esnada araba geliyor mu diye sağ tarafını kontrol ederken reklam direğine çarptı.

Lalapaşa Mahallesi’nde bir kadın yanındaki kızla yolda yürüdüğü esnada araba geliyor mu diye sağ tarafını kontrol etmek istedi. Kadın yolun sağ tarafına baktığı sırada önündeki reklam direğini görmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını yanındaki kız kaldırdı. Kadınlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, olay bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.