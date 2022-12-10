Manisa’da yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Sert isimli yaşlı adam ömrünün 48 senesini verdiği seyyar satıcılığa 18 yıldır arabasının bagajından devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün işinin başına geçen yaşlı adam Allah ömür verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Manisa’da yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Sert isimli yaşlı adam ömrünün 48 senesini verdiği seyyar satıcılığa 18 yıldır arabasının bagajından devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün işinin başına geçen yaşlı adam Allah ömür verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Manifaturacı yanında başladığı çırakla iş hayatına 14 yaşında atılan ve 11 yıl çalıştığı manifaturacılığı bırakarak seyyar satışa yönelen Ahmet Sert yaklaşık yarım asırdır devam ettirdiği işine ilk günkü heyecanla gidip geliyor. Son 18 yıldır Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde park halinde bulunan 1987 model aracının bagajından satış yapan yaşlı adam çalışma azmiyle de gençlere örnek oluyor.

Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır Köyünde 1947 yılında doğan ve 1960 yılında 13 yaşındayken Manisa merkeze taşınan 75 yaşındaki Ahmet Sert ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. Yaşa bağlı rahatsızlıkları olmasına rağmen çalışmaktan biran olsun vazgeçmeyen yaşlı adam gençlere de kendi ayakları üzerinde durmasını tavsiye etti. 75 yıllık ömrünün büyük bir kısmını seyyar satıcılıkla geçiren ve hala işine devam eden Ahmet Sert, “62 senedir Manisa’da oturuyorum. 1961 yılında çırak olarak manifaturacıya girdim. Askere gidene kadar 6 sene çalıştım, askerden geldikten sonra da 5 sene çalıştım ardından dükkanı bırakarak 1974 senesinde seyyar satıcılığa başladım. 1974 yılından bu yana devam ediyorum. Seyyarlıktan evimiz var Allah’a şükür. Emekli oldum kendim primlerimi yatırdım. Arabanın bagajında çakmak gazı, anahtarlık, kalem, okuma gözlüğü gibi çeşitler var. Daha önce çeşit fazlaydı ama zamlar gelince işler duruldu. 17-18 senedir bu şekilde satış yapıyorum. Daha önce Beyazfil’in önünde seyyar arabalarımız vardı. Ulupark’ın orada duruyordum. Belediye onları kaldırınca bu şekilde çalışmaya başladım. Allah sağlık verdikçe, ömür oldukça devam edeceğiz. Nisan ayında 48 sene bitiyor. Yaklaşık yarım asırdır, günlük nafakamızı çıkarıyoruz Allah’a çok şükür. Gençler de boş gezeceklerine ufak tefek bu tip işler yapsınlar. Kendi yiyeceğini kendi çıkarsın daha rahat olurlar. Anne babaya yük olmazlar” dedi.