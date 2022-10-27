Sinop’ta ara yoldan hızla çıkan aracın bir yayaya ve ardından müze kapısına çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü hayatını kaybetti.

Sinop’ta ara yoldan hızla çıkan aracın bir yayaya ve ardından müze kapısına çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazada aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Okullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAU 276 plakalı araçla seyir halinde olan Ramazan Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak önce yolun karşısında kaldırımdan geçen yayaya, ardından Etnografya Müzesinin demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan şoför Ramazan Yazıcı ve kaldırımda yürüyen B.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şoför Ramazan Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.