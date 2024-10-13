Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar İlk ve Ortaokulu’nun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Aygöl, 3 Kasım 2023 tarihinde temelini attıkları yeni okul binasının modern eğitim imkanları sunacağını belirttiği konuşmasında; "Kasım ayında verilecek Birinci Dönem Ara Tatilinden sonra öğrencilerimiz yeni binalarında ders alacak. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirecektir. İnhisar ilçemizin yeni okulu, şimdiden öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl, ayrıca İnhisar ilçesine bağlı Samrı köy yoluna atılan sıcak asfalt serim çalışmalarını da inceledi. Köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Aygöl burada yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.