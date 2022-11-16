DÜZCE(İHA) – Düzce’de sevgi evlerinde kalan çocuklar ara tatili dol dolu geçiriyorlar. Çocuklar müzeyi gezdi, sinemaya gitti.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sevgi evlerinde kalan çocuklar ara tatili dol dolu geçiriyorlar. Çocuklar müzeyi gezdi, sinemaya gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Fehmi Öney Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ara tatilde sosyal aktivitelere katılıyorlar. Yönetim tarafından yapılan etkinlikte çocuklar Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin zengin kültürel mirasını yaşatmak üzere kurulan Konuralp Müzesini gezdiler. Müzede bulunan bin 848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplam 6 bin 237 eseri inceleme fırsatı buldular.

Çocuklar daha sonra ise sinemaya giderek film izleyerek keyifli bir gün geçirdiler.